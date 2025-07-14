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ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени
ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени
Вооруженные формирования Украины применяют для ударов по территории России списанные беспилотные корабельные мишени из Великобритании, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:49:00+03:00
2025-07-14T03:49:00+03:00
2025-07-14T03:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины применяют для ударов по территории России списанные беспилотные корабельные мишени из Великобритании, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Адвокат".По его словам, корабельная мишень позволяет обманывать ПВО, которая распознает его как ложную цель."Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для "забития" системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они (ВСУ) его компонуют и как боевую (машину). Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели", - сказал "Адвокат".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени
ВСУ применяют для ударов по России списанные британские корабельные мишени