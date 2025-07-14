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ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 14.07.2025 (обновлено: 03:50 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028924876.html
ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени
ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени
Вооруженные формирования Украины применяют для ударов по территории России списанные беспилотные корабельные мишени из Великобритании, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:49:00+03:00
2025-07-14T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины применяют для ударов по территории России списанные беспилотные корабельные мишени из Великобритании, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Адвокат".По его словам, корабельная мишень позволяет обманывать ПВО, которая распознает его как ложную цель."Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для "забития" системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они (ВСУ) его компонуют и как боевую (машину). Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели", - сказал "Адвокат".
https://ria.ru/20250713/tanki-2028903284.html
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россия, великобритания, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени

ВСУ применяют для ударов по России списанные британские корабельные мишени

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский морской дрон "Авдеевка"
Украинский морской дрон Авдеевка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский морской дрон "Авдеевка". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины применяют для ударов по территории России списанные беспилотные корабельные мишени из Великобритании, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Адвокат".
По его словам, корабельная мишень позволяет обманывать ПВО, которая распознает его как ложную цель.
"Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для "забития" системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они (ВСУ) его компонуют и как боевую (машину). Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели", - сказал "Адвокат".
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