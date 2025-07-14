https://ria.ru/20250714/ukraina-2028923448.html

"Россия положит конец": экс-аналитик ЦРУ жестко высказался об Украине

"Россия положит конец": экс-аналитик ЦРУ жестко высказался об Украине - РИА Новости, 14.07.2025

"Россия положит конец": экс-аналитик ЦРУ жестко высказался об Украине

Россия никогда не угрожала НАТО, но все же альянс использовал Украину как полигон для нападения на нее, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T03:15:00+03:00

2025-07-14T03:15:00+03:00

2025-07-14T03:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия никогда не угрожала НАТО, но все же альянс использовал Украину как полигон для нападения на нее, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Россия не империалистическая сила. Они не бродят по миру и не устанавливают свои порядки. У них нет 700 баз по всему миру, их интересы гораздо ближе к дому. Вся их военная доктрина создана с целью защиты страны, а не нападения на США или Европу", — сказал он.Аналитик отметил, что Запад практически с самого развала СССР вовлекал Киев в орбиту своих интересов. По его словам, любая страна на месте России увидела бы в этом экзистенциальную угрозу."Украина с 1995 года де-факто член НАТО <…> они участвовали в учениях альянса и даже предоставляли им базу на своей территории. Россия положит этому конец",— заключил Джонсон.В феврале прошлого года президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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россия, москва, украина, ларри джонсон, нато, центральное разведывательное управление (цру), сша