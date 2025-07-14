В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
"В Чугуевской общине в Харьковской области был слышен взрыв", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области звучит воздушная тревога с 21.28 по мск с воскресенья.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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