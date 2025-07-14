https://ria.ru/20250714/ucheniya-2028933013.html
Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника
Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника - РИА Новости, 14.07.2025
Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника
Корветы Тихоокеанского флота на противолодочных учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:53:00+03:00
2025-07-14T06:53:00+03:00
2025-07-14T06:53:00+03:00
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота на противолодочных учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ. "Экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории залива Петра Великого", - говорится в сообщении. Во время поисковых операций экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, которая пыталась избежать преследования. Роль неопознанной субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" ТОФ. Боевые корабли провели тактические маневры по слежению за подводным объектом и подали сигнал о необходимости всплытия. После того как подводная лодка "противника" отказалась выполнить указания, экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" совместными усилиями условно уничтожили субмарину. Экипажи надводных судов выполнили алгоритм действий с условным применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000. Сообщается, что отряд кораблей провел тактическое учение по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Для решения этих задач были задействованы 30-миллиметровые корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630М и 12,7-миллиметровые крупнокалиберные пулемёты. Также были осуществлены комплексные корабельные учения по обороне и защите при стоянке на незащищённом рейде.
https://ria.ru/20250707/tof-2027576808.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника
Корветы ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота на противолодочных учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ
) провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории залива Петра Великого", - говорится в сообщении.
Во время поисковых операций экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, которая пыталась избежать преследования. Роль неопознанной субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" ТОФ.
Боевые корабли провели тактические маневры по слежению за подводным объектом и подали сигнал о необходимости всплытия. После того как подводная лодка "противника" отказалась выполнить указания, экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" совместными усилиями условно уничтожили субмарину. Экипажи надводных судов выполнили алгоритм действий с условным применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.
Сообщается, что отряд кораблей провел тактическое учение по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Для решения этих задач были задействованы 30-миллиметровые корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630М и 12,7-миллиметровые крупнокалиберные пулемёты. Также были осуществлены комплексные корабельные учения по обороне и защите при стоянке на незащищённом рейде.