https://ria.ru/20250714/ucheniya-2028933013.html

Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника

Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника - РИА Новости, 14.07.2025

Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника

Корветы Тихоокеанского флота на противолодочных учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:53:00+03:00

2025-07-14T06:53:00+03:00

2025-07-14T06:53:00+03:00

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота на противолодочных учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ. "Экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории залива Петра Великого", - говорится в сообщении. Во время поисковых операций экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, которая пыталась избежать преследования. Роль неопознанной субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" ТОФ. Боевые корабли провели тактические маневры по слежению за подводным объектом и подали сигнал о необходимости всплытия. После того как подводная лодка "противника" отказалась выполнить указания, экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" совместными усилиями условно уничтожили субмарину. Экипажи надводных судов выполнили алгоритм действий с условным применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000. Сообщается, что отряд кораблей провел тактическое учение по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Для решения этих задач были задействованы 30-миллиметровые корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630М и 12,7-миллиметровые крупнокалиберные пулемёты. Также были осуществлены комплексные корабельные учения по обороне и защите при стоянке на незащищённом рейде.

https://ria.ru/20250707/tof-2027576808.html

https://ria.ru/20250523/strelby-2018570168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии