https://ria.ru/20250714/ubiystvo-2028930556.html

В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки

В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 14.07.2025

В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки

Обвиняемый в убийстве девушки в Приангарье, задержанный полицейскими в Курской области, заключен судом под стражу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:09:00+03:00

2025-07-14T06:09:00+03:00

2025-07-14T06:09:00+03:00

происшествия

курская область

иркутская область

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девушки в Приангарье, задержанный полицейскими в Курской области, заключен судом под стражу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. По данным полиции, в Иркутской области после заявления родственников о пропаже 20-летней девушки, в поселке Большой Луг рядом с местом жительства ее молодого человека обнаружили тело пропавшей. Оно было найдено с помощью служебно-розыскной собаки закопанным на одном из садовых участков. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что парень, с которым девушка поддерживала отношения, вылетел в Москву. Взаимодействуя с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России, оперативники организовали операцию по его задержанию. Подозреваемого обнаружили в Курской области. На одном из стационарных постов полиции сотрудники остановили такси, в пассажире по ориентировке узнали разыскиваемого. Оперативники уголовного розыска доставили его в Приангарье. Полицейским он пояснил, что совершил преступление из ревности и осознает содеянное. СК расследует уголовное дело по статье об убийстве. Молодому человеку предъявлено обвинение. По версии следствия, преступление было совершено 7 июля. Между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек задушил девушку, завернул тело в линолеум и закопал. На допросе он дал признательные показания. "По ходатайству следствия с учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, суд поместил обвиняемого под стражу на 1 месяц 29 суток до 8 сентября.

https://ria.ru/20250711/ubiystvo-2028595727.html

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, иркутская область, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)