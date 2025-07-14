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В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 14.07.2025
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06:09 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ubiystvo-2028930556.html
В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки
В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 14.07.2025
В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки
Обвиняемый в убийстве девушки в Приангарье, задержанный полицейскими в Курской области, заключен судом под стражу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:09:00+03:00
2025-07-14T06:09:00+03:00
происшествия
курская область
иркутская область
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девушки в Приангарье, задержанный полицейскими в Курской области, заключен судом под стражу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. По данным полиции, в Иркутской области после заявления родственников о пропаже 20-летней девушки, в поселке Большой Луг рядом с местом жительства ее молодого человека обнаружили тело пропавшей. Оно было найдено с помощью служебно-розыскной собаки закопанным на одном из садовых участков. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что парень, с которым девушка поддерживала отношения, вылетел в Москву. Взаимодействуя с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России, оперативники организовали операцию по его задержанию. Подозреваемого обнаружили в Курской области. На одном из стационарных постов полиции сотрудники остановили такси, в пассажире по ориентировке узнали разыскиваемого. Оперативники уголовного розыска доставили его в Приангарье. Полицейским он пояснил, что совершил преступление из ревности и осознает содеянное. СК расследует уголовное дело по статье об убийстве. Молодому человеку предъявлено обвинение. По версии следствия, преступление было совершено 7 июля. Между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек задушил девушку, завернул тело в линолеум и закопал. На допросе он дал признательные показания. "По ходатайству следствия с учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, суд поместил обвиняемого под стражу на 1 месяц 29 суток до 8 сентября.
https://ria.ru/20250711/ubiystvo-2028595727.html
https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html
курская область
иркутская область
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происшествия, курская область, иркутская область, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Иркутская область, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки

Суд в Приангарье заключил под стражу обвиняемого в убийстве 20-летней девушки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девушки в Приангарье, задержанный полицейскими в Курской области, заключен судом под стражу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По данным полиции, в Иркутской области после заявления родственников о пропаже 20-летней девушки, в поселке Большой Луг рядом с местом жительства ее молодого человека обнаружили тело пропавшей. Оно было найдено с помощью служебно-розыскной собаки закопанным на одном из садовых участков. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что парень, с которым девушка поддерживала отношения, вылетел в Москву. Взаимодействуя с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России, оперативники организовали операцию по его задержанию. Подозреваемого обнаружили в Курской области. На одном из стационарных постов полиции сотрудники остановили такси, в пассажире по ориентировке узнали разыскиваемого. Оперативники уголовного розыска доставили его в Приангарье. Полицейским он пояснил, что совершил преступление из ревности и осознает содеянное.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу об убийстве
11 июля, 15:53
СК расследует уголовное дело по статье об убийстве. Молодому человеку предъявлено обвинение. По версии следствия, преступление было совершено 7 июля. Между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек задушил девушку, завернул тело в линолеум и закопал. На допросе он дал признательные показания.
"По ходатайству следствия с учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, суд поместил обвиняемого под стражу на 1 месяц 29 суток до 8 сентября.
Задержание жителя Красноярского края по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности
14 ноября 2024, 06:25
 
ПроисшествияКурская областьИркутская областьМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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