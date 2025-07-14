Россиянку, бросившую ребенка в аэропорту Антальи, отправят на родину
Россиянку Бурнашкину, бросившую ребенка в аэропорту Антальи, отправят на родину
Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье, вскоре будет отправлена на Родину, сообщило агентство İHA со ссылкой на её адвоката Айшель Кюбра Полат.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки Екатерины Бурнашкиной, бросившей ребенка в аэропорту, сообщило агентство İHA.
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"Мы удовлетворены решением суда, будем добиваться полного оправдания. Екатерина с нами вместе. В ближайшее время она будет отправлена на родину", - приводит агентство ее слова.
Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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