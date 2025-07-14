https://ria.ru/20250714/turtsiya-2028932288.html

Россиянку, бросившую ребенка в аэропорту Антальи, отправят на родину

Россиянку, бросившую ребенка в аэропорту Антальи, отправят на родину - РИА Новости, 14.07.2025

Россиянку, бросившую ребенка в аэропорту Антальи, отправят на родину

Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье, вскоре будет отправлена на Родину, сообщило агентство İHA со ссылкой на её адвоката... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:46:00+03:00

2025-07-14T06:46:00+03:00

2025-07-14T06:46:00+03:00

анталья (провинция)

россия

мария львова-белова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье, вскоре будет отправлена на Родину, сообщило агентство İHA со ссылкой на её адвоката Айшель Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки Екатерины Бурнашкиной, бросившей ребенка в аэропорту, сообщило агентство İHA. "Мы удовлетворены решением суда, будем добиваться полного оправдания. Екатерина с нами вместе. В ближайшее время она будет отправлена на родину", - приводит агентство ее слова. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947625028.html

https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html

анталья (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), россия, мария львова-белова, в мире