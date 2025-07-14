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Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно - РИА Новости, 14.07.2025
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06:01 14.07.2025 (обновлено: 07:43 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tunets-2028929661.html
Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно
Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно - РИА Новости, 14.07.2025
Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно
Южнокорейские рыбаки выловили свыше 1300 голубых тунцов, а затем выбросили улов в море, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:01:00+03:00
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в мире
южная корея
море
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Южнокорейские рыбаки выловили свыше 1300 голубых тунцов, а затем выбросили улов в море, пишет издание South China Morning Post.“Тунца случайно поймали стационарными сетями, предназначенными для ловли более мелких видов, таких как скумбрия и кальмары, у побережья округа Йондок. Предполагается, что крупная рыба охотилась за мелкой и в итоге запуталась в сетях”, — объяснили в публикации.Как сообщает издание, каждая особь весила 100-150 килограммов при длине до 1,5 метров. Общая рыночная стоимость выброшенной рыбы достигала 2,55 миллиарда вон (около 144,5 миллиона рублей).Рыбу выпустилииз-за исчерпания годовой квоты на вылов тунца в уезде Йондок. Попытка продажи или выгрузки улова могла повлечь уголовную ответственность до двух лет лишения свободы или штраф до 20 миллионов вон (порядка 1,134 миллиона рублей), подчеркивается в статье.
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в мире, южная корея, море
В мире, Южная Корея, Море
Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно

Южнокорейские рыбаки отпустили улов на 144 миллиона рублей

© Depositphotos.com / Feather0510Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis)
Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis) - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Depositphotos.com / Feather0510
Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis). Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Южнокорейские рыбаки выловили свыше 1300 голубых тунцов, а затем выбросили улов в море, пишет издание South China Morning Post.
«
“Тунца случайно поймали стационарными сетями, предназначенными для ловли более мелких видов, таких как скумбрия и кальмары, у побережья округа Йондок. Предполагается, что крупная рыба охотилась за мелкой и в итоге запуталась в сетях”, — объяснили в публикации.
Как сообщает издание, каждая особь весила 100-150 килограммов при длине до 1,5 метров. Общая рыночная стоимость выброшенной рыбы достигала 2,55 миллиарда вон (около 144,5 миллиона рублей).
Рыбу выпустилииз-за исчерпания годовой квоты на вылов тунца в уезде Йондок. Попытка продажи или выгрузки улова могла повлечь уголовную ответственность до двух лет лишения свободы или штраф до 20 миллионов вон (порядка 1,134 миллиона рублей), подчеркивается в статье.
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