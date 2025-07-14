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Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно

Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно - РИА Новости, 14.07.2025

Рыбаки поймали тунца на 144 миллиона рублей и выбросили обратно

Южнокорейские рыбаки выловили свыше 1300 голубых тунцов, а затем выбросили улов в море, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:01:00+03:00

2025-07-14T06:01:00+03:00

2025-07-14T07:43:00+03:00

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южная корея

море

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Южнокорейские рыбаки выловили свыше 1300 голубых тунцов, а затем выбросили улов в море, пишет издание South China Morning Post.“Тунца случайно поймали стационарными сетями, предназначенными для ловли более мелких видов, таких как скумбрия и кальмары, у побережья округа Йондок. Предполагается, что крупная рыба охотилась за мелкой и в итоге запуталась в сетях”, — объяснили в публикации.Как сообщает издание, каждая особь весила 100-150 килограммов при длине до 1,5 метров. Общая рыночная стоимость выброшенной рыбы достигала 2,55 миллиарда вон (около 144,5 миллиона рублей).Рыбу выпустилииз-за исчерпания годовой квоты на вылов тунца в уезде Йондок. Попытка продажи или выгрузки улова могла повлечь уголовную ответственность до двух лет лишения свободы или штраф до 20 миллионов вон (порядка 1,134 миллиона рублей), подчеркивается в статье.

https://ria.ru/20250629/koreya-2026181672.html

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в мире, южная корея, море