https://ria.ru/20250714/tula-2029044134.html
Источник рассказал о состоянии пострадавших при ударе молнии под Тулой
Источник рассказал о состоянии пострадавших при ударе молнии под Тулой - РИА Новости, 14.07.2025
Источник рассказал о состоянии пострадавших при ударе молнии под Тулой
Одна женщина находится в реанимации, еще два человека госпитализированы в кардиологию после удара молнии на пляже под Тулой, сообщил РИА Новости информированный РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:59:00+03:00
2025-07-14T15:59:00+03:00
2025-07-14T22:12:00+03:00
происшествия
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ТУЛА, 14 июл — РИА Новости. Одна женщина находится в реанимации, еще два человека госпитализированы в кардиологию после удара молнии на пляже под Тулой, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров сообщил РИА Новости, что из-за удара молнии на пляже на частной территории парк-отеля "Шахтер", по предварительной информации, погибли три человека, еще четверо пострадали. "В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии", — рассказал источник. Он отметил, что в числе троих погибших был 14-летний подросток из Тульской области. Еще двое погибших — москвичи, 1969 года рождения. "Люди выходили из воды, когда молния попала в реку", — сказал собеседник агентства. В СУ СК России по Тульской области и прокуратуре региона сообщили о начале проверок по факту произошедшего.
https://ria.ru/20250714/prokuratura-2029007308.html
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происшествия, тульская область, тула, алексин, павел федоров
Происшествия, Тульская область, Тула, Алексин, Павел Федоров
Источник рассказал о состоянии пострадавших при ударе молнии под Тулой
Одна женщина находится в реанимации после удара молнии на пляже под Тулой