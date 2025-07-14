https://ria.ru/20250714/trevoga-2029012782.html

В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2025

В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:09:00+03:00

2025-07-14T14:09:00+03:00

2025-07-14T14:09:00+03:00

россия

украина

сумская область

дмитрий песков

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти пять часов. В 13.45 тревога расширилась на Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сумская область

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россия, украина, сумская область, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины