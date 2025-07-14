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Уитакер: Трамп хочет помочь экономике США за счет оружия для Украины

Уитакер: Трамп хочет помочь экономике США за счет оружия для Украины - РИА Новости, 14.07.2025

Уитакер: Трамп хочет помочь экономике США за счет оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп "разглядел возможность" помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев, заявил в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:27:00+03:00

2025-07-14T23:27:00+03:00

2025-07-14T23:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "разглядел возможность" помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев, заявил в понедельник постоянный представитель Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер. "Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения. Я видел некоторые из этих производственных предприятий, например в Лиме, штат Огайо, где производят танки. Я думаю, что здесь есть реальная возможность помочь экономике США", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Уитакер добавил, что в результате Штаты будут помогать Украине и "Европа за это заплатит". Американский чиновник также отметил, что "очень важной частью" в данной сделке является генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и подчеркнул, что получает удовольствие от ежедневной работы с ним. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2029121656.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, сергей лавров, нато