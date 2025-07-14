Уитакер: Трамп хочет помочь экономике США за счет оружия для Украины
Уитакер объяснил военную помощь Киеву желанием Трампа помочь экономике США
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "разглядел возможность" помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев, заявил в понедельник постоянный представитель Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер.
"Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения. Я видел некоторые из этих производственных предприятий, например в Лиме, штат Огайо, где производят танки. Я думаю, что здесь есть реальная возможность помочь экономике США", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Уитакер добавил, что в результате Штаты будут помогать Украине и "Европа за это заплатит".
Американский чиновник также отметил, что "очень важной частью" в данной сделке является генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и подчеркнул, что получает удовольствие от ежедневной работы с ним.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.