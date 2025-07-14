https://ria.ru/20250714/tramp-2029123662.html

В Ливане раскритиковали решение Трампа о поставках оружия Украине

В Ливане раскритиковали решение Трампа о поставках оружия Украине - РИА Новости, 14.07.2025

В Ливане раскритиковали решение Трампа о поставках оружия Украине

Решение президента США Дональда Трампа поставить новую партию оружия Украине и поддержка Израиля на Ближнем Востоке противоречат его предвыборным заявлениям о... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:16:00+03:00

2025-07-14T23:16:00+03:00

2025-07-14T23:16:00+03:00

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БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа поставить новую партию оружия Украине и поддержка Израиля на Ближнем Востоке противоречат его предвыборным заявлениям о стремлении к миру, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Ливана Аднан Мансур. "Трамп изображает из себя миротворца, но его политика на деле ведет к войне. Да, когда он шел в Белый дом, то говорил о том, что хочет закончить войны по всему миру, но делает сейчас это по-своему. Мы видели и Газу, и Ливан, и Сирию, и то, что произошло с Ираном", - сказал Мансур. Комментируя последние заявления Трампа о поставках оружия Украине, политик отметил, что как президент США он хочет управлять мировыми процессами и вмешиваться во все, даже мельчайшие вопросы. "Он ведет себя так, как будто он уполномочен решать судьбы мира, и убежден, что поставки оружия заставят российского лидера (Владимира Путина) согласиться на прекращение огня на условиях, выгодных Америке и НАТО",- добавил он. "Вашингтон стремится истощить Россию и отводит НАТО и Европе роль "Троянского коня" в этом деле, перекладывая на них расходы на новую военную поддержку Киева. Но Москва не примет поражения на Украине и не подчинится американскому диктату, поскольку продвижение НАТО к ее границам угрожает национальной безопасности и сфере жизненных интересов России. Этот конфликт касается будущего России и ее территориальной целостности", - подчеркнул Мансур. Экс-глава МИД отметил, что 50-дневный срок для достижения соглашения под угрозой "драконовских" тарифов - это часть экономического давления на Россию. Вашингтон хочет мира на своих условиях, однако поставки оружия Украине лишь увеличивают риск расширения конфликта далеко за пределы одной страны. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома передало, что Трамп может ввести пошлины в 100% в отношении России и вторичные санкции против покупающих российскую нефть стран, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по конфликту на Украине.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029123130.html

https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, аднан мансур, владимир путин, нато