Трамп пытается запугать Россию поставками оружия Киеву, заявил Алаудинов
Алаудинов: Трамп понимает, что невозможно остановить наступление ВС России
Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что невозможно остановить продвижение российских войск на фронтах спецоперации, поэтому пытается запугивать Россию поставками оружия киевскому режиму, а между тем ни сами Соединенные Штаты, ни страны Европы не в состоянии обеспечить ВСУ людскими резервами для прекращения наступательных действий ВС РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Думаю, что Трамп прекрасно понимает, что движение вперед российских войск продолжится. И, понятное дело, для того, чтобы нас заставить остановиться и пойти на соглашение на любых условиях, они пытаются нас всячески запугать, сказав, что мы сейчас дадим вот то или это. В то же самое время ни Америка, ни Европа не в состоянии дать Украине такое количество бойцов, чтобы они оказались на передовой и остановили наступательные действия войск Минобороны Российской Федерации", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Командир спецназа "Ахмат" отметил, что противник уже полностью начинает терять свои позиции на всех направлениях, потому что нет ресурса, который мог бы удержать наступательные действия подразделений российских войск, поэтому, по его мнению, России надо делать то, что она делает. Он уточнил, что ВСУ пытаются противостоять, для чего вынуждены перебрасывать резервы отовсюду.
"Главный шулер мира, я так понял, сидит и гадает на ромашке: люблю - не люблю, люблю - не люблю. Это я про вот эти вот все рассказы господина Трампа: доволен - недоволен, дам - не дам, прекращу - не прекращу… Знаете, детский сад, честное слово. Наверное, все-таки когда-нибудь в Америке появится здравомыслящий президент, который будет отвечать за свои слова, будем надеяться на это", - добавил Алаудинов.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.