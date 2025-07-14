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Трамп пытается запугать Россию поставками оружия Киеву, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/tramp-2029123130.html
Трамп пытается запугать Россию поставками оружия Киеву, заявил Алаудинов
Трамп пытается запугать Россию поставками оружия Киеву, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп пытается запугать Россию поставками оружия Киеву, заявил Алаудинов
Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что невозможно остановить продвижение российских войск на фронтах спецоперации, поэтому пытается запугивать... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:10:00+03:00
2025-07-14T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
америка
дональд трамп
апти алаудинов
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что невозможно остановить продвижение российских войск на фронтах спецоперации, поэтому пытается запугивать Россию поставками оружия киевскому режиму, а между тем ни сами Соединенные Штаты, ни страны Европы не в состоянии обеспечить ВСУ людскими резервами для прекращения наступательных действий ВС РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома передало, что Трамп может ввести пошлины в 100% в отношении России и вторичные санкции против покупающих российскую нефть стран, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по конфликту на Украине. "Думаю, что Трамп прекрасно понимает, что движение вперед российских войск продолжится. И, понятное дело, для того, чтобы нас заставить остановиться и пойти на соглашение на любых условиях, они пытаются нас всячески запугать, сказав, что мы сейчас дадим вот то или это. В то же самое время ни Америка, ни Европа не в состоянии дать Украине такое количество бойцов, чтобы они оказались на передовой и остановили наступательные действия войск Минобороны Российской Федерации", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". Командир спецназа "Ахмат" отметил, что противник уже полностью начинает терять свои позиции на всех направлениях, потому что нет ресурса, который мог бы удержать наступательные действия подразделений российских войск, поэтому, по его мнению, России надо делать то, что она делает. Он уточнил, что ВСУ пытаются противостоять, для чего вынуждены перебрасывать резервы отовсюду. "Главный шулер мира, я так понял, сидит и гадает на ромашке: люблю - не люблю, люблю - не люблю. Это я про вот эти вот все рассказы господина Трампа: доволен - недоволен, дам - не дам, прекращу - не прекращу… Знаете, детский сад, честное слово. Наверное, все-таки когда-нибудь в Америке появится здравомыслящий президент, который будет отвечать за свои слова, будем надеяться на это", - добавил Алаудинов. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250714/gosduma-2029121656.html
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россия, украина, америка, дональд трамп, апти алаудинов, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Америка, Дональд Трамп, Апти Алаудинов, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп пытается запугать Россию поставками оружия Киеву, заявил Алаудинов

Алаудинов: Трамп понимает, что невозможно остановить наступление ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что невозможно остановить продвижение российских войск на фронтах спецоперации, поэтому пытается запугивать Россию поставками оружия киевскому режиму, а между тем ни сами Соединенные Штаты, ни страны Европы не в состоянии обеспечить ВСУ людскими резервами для прекращения наступательных действий ВС РФ, сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома передало, что Трамп может ввести пошлины в 100% в отношении России и вторичные санкции против покупающих российскую нефть стран, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по конфликту на Украине.
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"Думаю, что Трамп прекрасно понимает, что движение вперед российских войск продолжится. И, понятное дело, для того, чтобы нас заставить остановиться и пойти на соглашение на любых условиях, они пытаются нас всячески запугать, сказав, что мы сейчас дадим вот то или это. В то же самое время ни Америка, ни Европа не в состоянии дать Украине такое количество бойцов, чтобы они оказались на передовой и остановили наступательные действия войск Минобороны Российской Федерации", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Командир спецназа "Ахмат" отметил, что противник уже полностью начинает терять свои позиции на всех направлениях, потому что нет ресурса, который мог бы удержать наступательные действия подразделений российских войск, поэтому, по его мнению, России надо делать то, что она делает. Он уточнил, что ВСУ пытаются противостоять, для чего вынуждены перебрасывать резервы отовсюду.
"Главный шулер мира, я так понял, сидит и гадает на ромашке: люблю - не люблю, люблю - не люблю. Это я про вот эти вот все рассказы господина Трампа: доволен - недоволен, дам - не дам, прекращу - не прекращу… Знаете, детский сад, честное слово. Наверное, все-таки когда-нибудь в Америке появится здравомыслящий президент, который будет отвечать за свои слова, будем надеяться на это", - добавил Алаудинов.
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Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАмерикаДональд ТрампАпти АлаудиновСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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