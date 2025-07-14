https://ria.ru/20250714/tramp-2029119805.html

На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа

На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа - РИА Новости, 14.07.2025

На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа

Решение Трампа о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot не повлияет на ситуацию в зоне конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T22:26:00+03:00

2025-07-14T22:26:00+03:00

2025-07-14T22:27:00+03:00

украина

россия

нато

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029097323_0:62:2601:1526_1920x0_80_0_0_ee82b8df69063c8e212998ead83b2005.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Решение Трампа о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot не повлияет на ситуацию в зоне конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Это ничего не изменит в ходе войны. Это ничего не изменит в воздушной войне и, конечно, ничего не изменит на земле, где Россия продолжает наступать, потому что независимо от того, сколько ракет противовоздушной обороны у нас есть или мы их им предоставим, этого будет недостаточно, потому что Россия это учла. И теперь их наступательного воздушного потенциала будет достаточно, чтобы подавить все, что может предложить украинская сторона, Соединенные Штаты и Запад в целом. Так что вам нужно быть осторожным с поздравлениями, потому что, скорее всего, они не будут иметь большого значения", — сказал он.Подполковник отметил, что для Трампа поставки оружия Украине всего лишь бизнес, и для него не имеет значения реальная эффективность переданных вооружений.После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления американского президента не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс или только ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029091515.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029052042.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, нато, сша, в мире