На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа
Дэвис: решение Трампа о поставках оружия Украине не изменит ситуацию на фронте
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Решение Трампа о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot не повлияет на ситуацию в зоне конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Это ничего не изменит в ходе войны. Это ничего не изменит в воздушной войне и, конечно, ничего не изменит на земле, где Россия продолжает наступать, потому что независимо от того, сколько ракет противовоздушной обороны у нас есть или мы их им предоставим, этого будет недостаточно, потому что Россия это учла. И теперь их наступательного воздушного потенциала будет достаточно, чтобы подавить все, что может предложить украинская сторона, Соединенные Штаты и Запад в целом. Так что вам нужно быть осторожным с поздравлениями, потому что, скорее всего, они не будут иметь большого значения", — сказал он.
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
Вчера, 18:34
Подполковник отметил, что для Трампа поставки оружия Украине всего лишь бизнес, и для него не имеет значения реальная эффективность переданных вооружений.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления американского президента не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс или только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.