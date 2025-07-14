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На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
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22:26 14.07.2025 (обновлено: 22:27 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029119805.html
На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа
На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа
Решение Трампа о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot не повлияет на ситуацию в зоне конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:26:00+03:00
2025-07-14T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Решение Трампа о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot не повлияет на ситуацию в зоне конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Это ничего не изменит в ходе войны. Это ничего не изменит в воздушной войне и, конечно, ничего не изменит на земле, где Россия продолжает наступать, потому что независимо от того, сколько ракет противовоздушной обороны у нас есть или мы их им предоставим, этого будет недостаточно, потому что Россия это учла. И теперь их наступательного воздушного потенциала будет достаточно, чтобы подавить все, что может предложить украинская сторона, Соединенные Штаты и Запад в целом. Так что вам нужно быть осторожным с поздравлениями, потому что, скорее всего, они не будут иметь большого значения", — сказал он.Подполковник отметил, что для Трампа поставки оружия Украине всего лишь бизнес, и для него не имеет значения реальная эффективность переданных вооружений.После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления американского президента не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс или только ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029091515.html
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украина, россия, нато, сша, в мире
Украина, Россия, НАТО, США, В мире
На Западе раскрыли, что ждет Киев после заявления Трампа

Дэвис: решение Трампа о поставках оружия Украине не изменит ситуацию на фронте

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Решение Трампа о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot не повлияет на ситуацию в зоне конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Это ничего не изменит в ходе войны. Это ничего не изменит в воздушной войне и, конечно, ничего не изменит на земле, где Россия продолжает наступать, потому что независимо от того, сколько ракет противовоздушной обороны у нас есть или мы их им предоставим, этого будет недостаточно, потому что Россия это учла. И теперь их наступательного воздушного потенциала будет достаточно, чтобы подавить все, что может предложить украинская сторона, Соединенные Штаты и Запад в целом. Так что вам нужно быть осторожным с поздравлениями, потому что, скорее всего, они не будут иметь большого значения", — сказал он.
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Подполковник отметил, что для Трампа поставки оружия Украине всего лишь бизнес, и для него не имеет значения реальная эффективность переданных вооружений.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления американского президента не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс или только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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