Эксперт оценил угрозы Трампа в отношении России
Гагин: Трамп вряд ли доведет до конца экономический шантаж с введением пошлин
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли доведет до конца свой экономический шантаж с введением 100-процентных пошлин в отношении России, поскольку действия на РФ это не возымеет, а под ударом окажется и американская экономика, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
"На мой взгляд, это в основном такая пугалка, это попытка угрозы, экономический шантаж. Если реально принять эти пошлины, они ударят и по Европе, и ударит (это) по Соединенным Штатам. Поэтому, скорее всего, такой шантаж, который вряд ли будет осуществлен до конца. Повлиять на Россию эти его угрозы не смогут", - сказал Гагин.
При этом, по мнению эксперта, против реального введения пошлин играет и тот факт, что США являются потребителем российских товаров. Он напомнил, что они традиционно покупали уран у России, так что пошлины могли бы сказаться в том числе и на экономике Соединенных Штатов.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин действует исключительно в интересах нашей страны, исключительно в наших интересах. Поэтому когда Трамп говорит, что ему не нравится Путин, - ну бог с ним, с Трампом. Мы все равно будем продолжать делать то, что выгодно нашей стране, и глава нашего государства занимается именно этим. Среди его задач - сохранить суверенитет нашей страны, сделать ее сильнее, а не понравиться Трампу", - добавил Гагин.