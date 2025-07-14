Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил угрозы Трампа в отношении России - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/tramp-2029117265.html
Эксперт оценил угрозы Трампа в отношении России
Эксперт оценил угрозы Трампа в отношении России - РИА Новости, 14.07.2025
Эксперт оценил угрозы Трампа в отношении России
Президент США Дональд Трамп вряд ли доведет до конца свой экономический шантаж с введением 100-процентных пошлин в отношении России, поскольку действия на РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:50:00+03:00
2025-07-14T21:50:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
ян гагин
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029090301_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_7b5be8f9548144ebd8d420bb5bb60954.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли доведет до конца свой экономический шантаж с введением 100-процентных пошлин в отношении России, поскольку действия на РФ это не возымеет, а под ударом окажется и американская экономика, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "На мой взгляд, это в основном такая пугалка, это попытка угрозы, экономический шантаж. Если реально принять эти пошлины, они ударят и по Европе, и ударит (это) по Соединенным Штатам. Поэтому, скорее всего, такой шантаж, который вряд ли будет осуществлен до конца. Повлиять на Россию эти его угрозы не смогут", - сказал Гагин. При этом, по мнению эксперта, против реального введения пошлин играет и тот факт, что США являются потребителем российских товаров. Он напомнил, что они традиционно покупали уран у России, так что пошлины могли бы сказаться в том числе и на экономике Соединенных Штатов. "Наш президент Владимир Владимирович Путин действует исключительно в интересах нашей страны, исключительно в наших интересах. Поэтому когда Трамп говорит, что ему не нравится Путин, - ну бог с ним, с Трампом. Мы все равно будем продолжать делать то, что выгодно нашей стране, и глава нашего государства занимается именно этим. Среди его задач - сохранить суверенитет нашей страны, сделать ее сильнее, а не понравиться Трампу", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20250714/oon-2029114843.html
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029090301_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6f2c24a94c6ae8145ced9e6bc80cf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дональд трамп, ян гагин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Ян Гагин, Санкции в отношении России, В мире
Эксперт оценил угрозы Трампа в отношении России

Гагин: Трамп вряд ли доведет до конца экономический шантаж с введением пошлин

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли доведет до конца свой экономический шантаж с введением 100-процентных пошлин в отношении России, поскольку действия на РФ это не возымеет, а под ударом окажется и американская экономика, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Генсек ООН прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против России
Вчера, 21:05
"На мой взгляд, это в основном такая пугалка, это попытка угрозы, экономический шантаж. Если реально принять эти пошлины, они ударят и по Европе, и ударит (это) по Соединенным Штатам. Поэтому, скорее всего, такой шантаж, который вряд ли будет осуществлен до конца. Повлиять на Россию эти его угрозы не смогут", - сказал Гагин.
При этом, по мнению эксперта, против реального введения пошлин играет и тот факт, что США являются потребителем российских товаров. Он напомнил, что они традиционно покупали уран у России, так что пошлины могли бы сказаться в том числе и на экономике Соединенных Штатов.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин действует исключительно в интересах нашей страны, исключительно в наших интересах. Поэтому когда Трамп говорит, что ему не нравится Путин, - ну бог с ним, с Трампом. Мы все равно будем продолжать делать то, что выгодно нашей стране, и глава нашего государства занимается именно этим. Среди его задач - сохранить суверенитет нашей страны, сделать ее сильнее, а не понравиться Трампу", - добавил Гагин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир
2 апреля, 08:00
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампЯн ГагинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала