https://ria.ru/20250714/tramp-2029115087.html

Экс-советник Трампа оценил его шансы получить Нобелевскую премию

Экс-советник Трампа оценил его шансы получить Нобелевскую премию - РИА Новости, 14.07.2025

Экс-советник Трампа оценил его шансы получить Нобелевскую премию

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сомневается, что глава Белого дома сможет получить Нобелевскую премию за РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:10:00+03:00

2025-07-14T21:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сомневается, что глава Белого дома сможет получить Нобелевскую премию за достижение мира на Украине после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву.В понедельник Трамп заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами. Трамп также заявил, что поставки "множества различных видов оружия" из США на Украину через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся "немедленно"."Сейчас мы, вероятно, видим, как он делает резкий поворот назад (к Киеву - ред.), уже ранее поворачиваясь к Украине - встречается с генсеком НАТО, говорит о поставке не только большего количества средств противовоздушной защиты, но, согласно прессе, и наступательного вооружения... С этой точки зрения, похоже, что шансов заключить сделку между Россией и Украиной мало - как и получить за это Нобелевскую премию", - заявил Болтон в комментарии изданию Newsweek.Ранее сам Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 года.В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом дома текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html

https://ria.ru/20250708/netanjahu-2027804281.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, барак обама, джон болтон, киев