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Эксперт прокомментировал слова Трампа о пошлинах против России

Эксперт прокомментировал слова Трампа о пошлинах против России - РИА Новости, 14.07.2025

Эксперт прокомментировал слова Трампа о пошлинах против России

Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах в отношении России и ее партнеров говорят о том, что он не решился разрывать отношения с Москвой и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:24:00+03:00

2025-07-14T20:24:00+03:00

2025-07-14T20:24:00+03:00

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МОСКВА 14 июл - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах в отношении России и ее партнеров говорят о том, что он не решился разрывать отношения с Москвой и ограничился угрозами ввести бесполезные, по сути, предупредительные пошлины, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил: "Надеюсь, до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост, следует из данных Московской биржи. Комментируя заявление американского президента, Бахтин отметил, что сегодняшний рост российского рынка по итогам заявлений Трампа "очень наглядно демонстрирует, что в целом в России думают по поводу угроз Трампа". "От Трампа явно ожидали гораздо более серьезных действий. Не первый день в США обсуждаются самые тяжелые санкции из возможных, плюс речь зашла по поставках оружия Украине. И вот на этом фоне Трамп фактически дает Кремлю новую отсрочку длиной в 50 дней. Именно так это все и восприняли. Трамп не решился разрывать отношения с Москвой", - считает эксперт. Он отметил, что пока не было ни одного случая, чтобы Трамп серьезно повредил взаимной торговле двух стран, несмотря на большое количество угроз и демонстративных ходов. "Сложно представить, чтобы ради остановки конфликта на территории Украины он бы сейчас пошел на разрыв торговых отношений с такими странами, как Китай и Индия, особенно после столь трудно проводимых торговых сделок", - подчеркнул Бахтин. Накладывать тарифы на эти страны за то, что они покупают российскую нефть, "фактически означает расторжение ранее достигнутых с ними сделок, что Трампом уже заявлено как победа", добавил он. "В отношении России – да, тарифы могут быть приняты. Но и то лишь потому, что они ни на что не повлияют. Торговля США и России в объемах близка к 0. Там не на что вводить тарифы", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, александр бахтин (экономист), московская биржа, санкции в отношении россии, в мире