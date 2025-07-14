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Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 14.07.2025 (обновлено: 19:56 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029106966.html
Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп
Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:50:00+03:00
2025-07-14T19:56:00+03:00
в мире
нато
сша
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся "немедленно"."Это полностью одобрено, полностью готово. Мы отправим им множество различных видов оружия, и они немедленно доставят это оружие на места боевых действий", — сказал Трамп, выступая в Белом доме по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.Он уточнил, что страны-участницы данной инициативы будут оплачивать поставки в полном объеме."Они заплатят за это на сто процентов", - указал американский лидер.По словам президента США, реализация схемы стала возможна после того, как европейские союзники увеличили свои взносы в оборонный бюджет НАТО.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html
https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html
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в мире, нато, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп, украина
В мире, НАТО, США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Украина
Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп

Трамп: поставки оружия ВСУ через НАТО полностью согласованы, начнутся немедленно

© AP Photo / Evan VucciМарк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся "немедленно".
"Это полностью одобрено, полностью готово. Мы отправим им множество различных видов оружия, и они немедленно доставят это оружие на места боевых действий", — сказал Трамп, выступая в Белом доме по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
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Он уточнил, что страны-участницы данной инициативы будут оплачивать поставки в полном объеме.
"Они заплатят за это на сто процентов", - указал американский лидер.
По словам президента США, реализация схемы стала возможна после того, как европейские союзники увеличили свои взносы в оборонный бюджет НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОСШАВооруженные силы УкраиныДональд ТрампУкраина
 
 
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