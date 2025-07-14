https://ria.ru/20250714/tramp-2029106966.html

Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп

Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025

Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:50:00+03:00

2025-07-14T19:50:00+03:00

2025-07-14T19:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Украине через страны НАТО в рамках нового плана полностью согласованы и начнутся "немедленно"."Это полностью одобрено, полностью готово. Мы отправим им множество различных видов оружия, и они немедленно доставят это оружие на места боевых действий", — сказал Трамп, выступая в Белом доме по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.Он уточнил, что страны-участницы данной инициативы будут оплачивать поставки в полном объеме."Они заплатят за это на сто процентов", - указал американский лидер.По словам президента США, реализация схемы стала возможна после того, как европейские союзники увеличили свои взносы в оборонный бюджет НАТО.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html

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в мире, нато, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп, украина