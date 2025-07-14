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Слуцкий прокомментировал возобновление поставок оружия Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 14.07.2025 (обновлено: 19:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029106556.html
Слуцкий прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Слуцкий прокомментировал возобновление поставок оружия Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Слуцкий прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Возобновление ракетных поставок Киеву станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на СВО, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:45:00+03:00
2025-07-14T19:54:00+03:00
киев
россия
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возобновление ракетных поставок Киеву станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на СВО, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в любом случае – или переговорным путем, или на поле боя", - сказал он агентству.Депутат отметил, что заявления президента США Дональда Трампа касательно России больше похожи на маневры."Трамп пытается балансировать между западной "партией войны" и умеренными. Поэтому "грозит кулаком" из-за океана. Но если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, "кулак" надо показывать режиму Зеленского, а не обещать вторичные санкции России. Руководство нашей страны не раз заявляло, что готово к прекращению конфликта, все предложения Москвы - на столе переговоров. Ждем от украинской стороны согласования даты третьего раунда Стамбула-2", - заключил Слуцкий.
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киев, россия, украина, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф
Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал возобновление поставок оружия Украине

Слуцкий: возобновление США поставок оружия Украине станет шагом назад

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возобновление ракетных поставок Киеву станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на СВО, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в любом случае – или переговорным путем, или на поле боя", - сказал он агентству.
Депутат отметил, что заявления президента США Дональда Трампа касательно России больше похожи на маневры.
"Трамп пытается балансировать между западной "партией войны" и умеренными. Поэтому "грозит кулаком" из-за океана. Но если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, "кулак" надо показывать режиму Зеленского, а не обещать вторичные санкции России. Руководство нашей страны не раз заявляло, что готово к прекращению конфликта, все предложения Москвы - на столе переговоров. Ждем от украинской стороны согласования даты третьего раунда Стамбула-2", - заключил Слуцкий.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампГосдума РФ
 
 
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