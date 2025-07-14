https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html

Трамп назвал стоимость военной помощи Украине

Трамп назвал стоимость военной помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп назвал стоимость военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что стоимость военной помощи Украине, которая будет отправлена через НАТО, составит "миллиарды долларов". РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:33:00+03:00

2025-07-14T19:33:00+03:00

2025-07-14T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

вашингтон (штат)

дональд трамп

марк рютте

нато

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что стоимость военной помощи Украине, которая будет отправлена через НАТО, составит "миллиарды долларов". На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия". "Но цель этой очень большой сделки, включающей обслуживание, заключается в том, что военная техника на миллиарды долларов будет закуплена у США, передана НАТО и так далее, и будет быстро распределена", - заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029097931.html

сша

украина

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сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте, нато