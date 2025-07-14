https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html

Трамп пригрозил санкциями странам, покупающим российскую нефть

Трамп пригрозил санкциями странам, покупающим российскую нефть - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп пригрозил санкциями странам, покупающим российскую нефть

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:16:00+03:00

2025-07-14T19:16:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома. Ранее Трамп в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами". "Трамп имеет ввиду, что он введет пошлины в размере 100% в отношении России, вторичные санкции против других стран, которые покупают нефть у России, если сделка не будет заключена через 50 дней", - приводит агентство слова чиновника.

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россия, сша, украина, дональд трамп, в мире