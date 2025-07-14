https://ria.ru/20250714/tramp-2029097541.html
Трамп рассказал о разговорах с Путиным
Трамп рассказал о разговорах с Путиным - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп рассказал о разговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассказал, что часто общается с российским лидером Владимиром Путиным, и отметил, что их разговоры "всегда проходят очень приятно". РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:47:00+03:00
2025-07-14T18:47:00+03:00
2025-07-14T19:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что часто общается с российским лидером Владимиром Путиным, и отметил, что их разговоры "всегда проходят очень приятно"."Я часто разговариваю с ним (Путиным - ред.) о том, как закончить эту войну. Мои беседы с ним - всегда очень приятные", - заявил американский лидер, выступая перед журналистами в Овальном кабинете на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
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Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
Трамп рассказал о разговорах с Путиным
Трамп заявил, что находит разговоры с Путиным очень приятными