https://ria.ru/20250714/tramp-2029097541.html

Трамп рассказал о разговорах с Путиным

Трамп рассказал о разговорах с Путиным - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп рассказал о разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что часто общается с российским лидером Владимиром Путиным, и отметил, что их разговоры "всегда проходят очень приятно". РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:47:00+03:00

2025-07-14T18:47:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что часто общается с российским лидером Владимиром Путиным, и отметил, что их разговоры "всегда проходят очень приятно"."Я часто разговариваю с ним (Путиным - ред.) о том, как закончить эту войну. Мои беседы с ним - всегда очень приятные", - заявил американский лидер, выступая перед журналистами в Овальном кабинете на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20250714/vstrecha-2028975609.html

россия

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