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Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли - РИА Новости, 14.07.2025
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18:42 14.07.2025 (обновлено: 19:18 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029096359.html
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли
Президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, Россия обладает "невероятным потенциалом", в том числе с точки зрения торговли. РИА Новости, 14.07.2025
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, Россия обладает "невероятным потенциалом", в том числе с точки зрения торговли."Он (Путин - ред.) хочет вернуть экономику. У России - огромный потенциал для торговли, если использовать эти ресурсы, а не вести войну", - сказал президент.
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Россия, США, Дональд Трамп, В мире, Экономика, Торговля, Импорт, Экспорт
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли

Трамп заявил о невероятном потенциале России в торговле

© Getty Images / Kevin DietschДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, Россия обладает "невероятным потенциалом", в том числе с точки зрения торговли.
"Он (Путин - ред.) хочет вернуть экономику. У России - огромный потенциал для торговли, если использовать эти ресурсы, а не вести войну", - сказал президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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12 июля, 08:00
 
РоссияСШАДональд ТрампВ миреЭкономикаТорговляИмпортЭкспорт
 
 
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