https://ria.ru/20250714/tramp-2029096359.html
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли
Президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, Россия обладает "невероятным потенциалом", в том числе с точки зрения торговли. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:42:00+03:00
2025-07-14T18:42:00+03:00
2025-07-14T19:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, Россия обладает "невероятным потенциалом", в том числе с точки зрения торговли."Он (Путин - ред.) хочет вернуть экономику. У России - огромный потенциал для торговли, если использовать эти ресурсы, а не вести войну", - сказал президент.
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россия, сша, дональд трамп, в мире, экономика, торговля, импорт, экспорт
Россия, США, Дональд Трамп, В мире, Экономика, Торговля, Импорт, Экспорт
Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли
Трамп заявил о невероятном потенциале России в торговле