https://ria.ru/20250714/tramp-2029096359.html

Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли

Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп оценил потенциал России с точки зрения торговли

Президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, Россия обладает "невероятным потенциалом", в том числе с точки зрения торговли. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:42:00+03:00

2025-07-14T18:42:00+03:00

2025-07-14T19:18:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

в мире

экономика

торговля

импорт

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029094866_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_f41c8226fe586ec6d59cb05eed629ca2.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, Россия обладает "невероятным потенциалом", в том числе с точки зрения торговли."Он (Путин - ред.) хочет вернуть экономику. У России - огромный потенциал для торговли, если использовать эти ресурсы, а не вести войну", - сказал президент.

https://ria.ru/20250712/rossiya-2028613593.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дональд трамп, в мире, экономика, торговля, импорт, экспорт