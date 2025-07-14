https://ria.ru/20250714/tramp-2029095559.html

Трамп заявил, что США и ЕС уже договорились о сделке по пошлинам

Трамп заявил, что США и ЕС уже договорились о сделке по пошлинам - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп заявил, что США и ЕС уже договорились о сделке по пошлинам

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:40:00+03:00

2025-07-14T18:40:00+03:00

2025-07-14T18:52:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

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нато

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу.В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения."Сделки уже заключены. Для меня - никаких новых сделок. Они хотели бы заключить сделку другого рода. И мы всегда открыты к диалогу. Мы готовы к переговорам, в том числе с Европой", - сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://ria.ru/20250713/es-2028870356.html

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сша, вашингтон (штат), евросоюз, дональд трамп, марк рютте, нато, введение трампом пошлин на импорт, в мире