Трамп заявил, что США и ЕС уже договорились о сделке по пошлинам
Трамп: США и ЕС уже договорились по базовым параметрам сделки по пошлинам
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу.
В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения.
"Сделки уже заключены. Для меня - никаких новых сделок. Они хотели бы заключить сделку другого рода. И мы всегда открыты к диалогу. Мы готовы к переговорам, в том числе с Европой", - сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США
13 июля, 15:01