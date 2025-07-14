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Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 14.07.2025 (обновлено: 19:12 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву якобы "дает шанс" на заключение мира на Украине РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:37:00+03:00
2025-07-14T19:12:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
зрк patriot
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву якобы "дает шанс" на заключение мира на УкраинеНа прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия".Он уточнил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, зрк patriot
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, ЗРК Patriot
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева

Трамп заявил, что сделка с ЕС по оружию для Киева дает шанс на заключение мира

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву якобы "дает шанс" на заключение мира на Украине
На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия".
Он уточнил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныЗРК Patriot
 
 
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