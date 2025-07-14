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Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву якобы "дает шанс" на заключение мира на Украине РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:37:00+03:00
2025-07-14T18:37:00+03:00
2025-07-14T19:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву якобы "дает шанс" на заключение мира на УкраинеНа прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия".Он уточнил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
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Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Трамп заявил, что сделка с ЕС по оружию для Киева дает шанс на заключение мира