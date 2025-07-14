https://ria.ru/20250714/tramp-2029091515.html

В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина

В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 14.07.2025

В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина

Возможный пакет санкций против России якобы станет мощным инструментом против Владимира Путина и его союзников, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:34:00+03:00

2025-07-14T18:34:00+03:00

2025-07-14T18:35:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

дональд трамп

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможный пакет санкций против России якобы станет мощным инструментом против Владимира Путина и его союзников, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с телеканалом CBS News."Мы с Диком (Сенатором Ричардом Блюменталем. — Прим.ред.) возглавляем группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях, который станет кувалдой в руках президента Трампа и позволит ему нанести удар по экономике Путина и всем странам, которые его поддерживают", — подчеркнул он.Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.Сам американский лидер заявил, что не уверен в необходимости закона об антироссийских санкциях.В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029052042.html

https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html

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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, санкции в отношении россии