https://ria.ru/20250714/tramp-2029091515.html
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 14.07.2025
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
Возможный пакет санкций против России якобы станет мощным инструментом против Владимира Путина и его союзников, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:34:00+03:00
2025-07-14T18:34:00+03:00
2025-07-14T18:35:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможный пакет санкций против России якобы станет мощным инструментом против Владимира Путина и его союзников, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с телеканалом CBS News."Мы с Диком (Сенатором Ричардом Блюменталем. — Прим.ред.) возглавляем группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях, который станет кувалдой в руках президента Трампа и позволит ему нанести удар по экономике Путина и всем странам, которые его поддерживают", — подчеркнул он.Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.Сам американский лидер заявил, что не уверен в необходимости закона об антироссийских санкциях.В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029052042.html
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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
Грэм: новые санкции станут кувалдой Трампа против Путина