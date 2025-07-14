Рейтинг@Mail.ru
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 14.07.2025 (обновлено: 18:35 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029091515.html
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 14.07.2025
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина
Возможный пакет санкций против России якобы станет мощным инструментом против Владимира Путина и его союзников, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:34:00+03:00
2025-07-14T18:35:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможный пакет санкций против России якобы станет мощным инструментом против Владимира Путина и его союзников, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с телеканалом CBS News."Мы с Диком (Сенатором Ричардом Блюменталем. — Прим.ред.) возглавляем группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях, который станет кувалдой в руках президента Трампа и позволит ему нанести удар по экономике Путина и всем странам, которые его поддерживают", — подчеркнул он.Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.Сам американский лидер заявил, что не уверен в необходимости закона об антироссийских санкциях.В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029052042.html
https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
В США сделали дерзкое заявление в адрес Путина

Грэм: новые санкции станут кувалдой Трампа против Путина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможный пакет санкций против России якобы станет мощным инструментом против Владимира Путина и его союзников, заявил сенатор Линдси Грэм* в беседе с телеканалом CBS News.
"Мы с Диком (Сенатором Ричардом Блюменталем. — Прим.ред.) возглавляем группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях, который станет кувалдой в руках президента Трампа и позволит ему нанести удар по экономике Путина и всем странам, которые его поддерживают", — подчеркнул он.
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В США раскрыли важную деталь о возможных решениях Трампа об Украине
Вчера, 16:25
Парламентарий, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа.
Сам американский лидер заявил, что не уверен в необходимости закона об антироссийских санкциях.
В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Грэм* пригрозил России из-за ситуации на Украине
Вчера, 00:20
 
В миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала