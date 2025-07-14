https://ria.ru/20250714/tramp-2029090058.html
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она по-прежнему находится в стадии обсуждения. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:30:00+03:00
2025-07-14T18:30:00+03:00
2025-07-14T19:51:00+03:00
украина
сша
специальная военная операция на украине
россия
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029089465_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_833451a40cf9663e45a2feabb0c16501.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она по-прежнему находится в стадии обсуждения."Мы хотим вечный мир", - добавил президент США.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029089465_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72987942c2a9cb5e1f456f2c2b2b801d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп
Трамп: США по-прежнему заинтересованы в установлении прочного мира на Украине