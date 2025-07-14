https://ria.ru/20250714/tramp-2029090058.html

США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп

США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025

США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она по-прежнему находится в стадии обсуждения. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:30:00+03:00

2025-07-14T18:30:00+03:00

2025-07-14T19:51:00+03:00

украина

сша

специальная военная операция на украине

россия

дональд трамп

дмитрий песков

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она по-прежнему находится в стадии обсуждения."Мы хотим вечный мир", - добавил президент США.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html

украина

сша

россия

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украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков