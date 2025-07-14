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США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 14.07.2025 (обновлено: 19:51 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029090058.html
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она по-прежнему находится в стадии обсуждения. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:30:00+03:00
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украина
сша
специальная военная операция на украине
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она по-прежнему находится в стадии обсуждения."Мы хотим вечный мир", - добавил президент США.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
США заинтересованы в установлении прочного мира на Украине, заявил Трамп

Трамп: США по-прежнему заинтересованы в установлении прочного мира на Украине

© Getty Images / Kevin DietschДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Дональд Трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она по-прежнему находится в стадии обсуждения.
"Мы хотим вечный мир", - добавил президент США.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп назвал стоимость военной помощи Украине
Вчера, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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