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Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 14.07.2025 (обновлено: 18:47 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029089270.html
Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву
Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:28:00+03:00
2025-07-14T18:47:00+03:00
сша
нато
специальная военная операция на украине
киев
вашингтон (штат)
дональд трамп
марк рютте
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия"."Координировать это будет НАТО, и они будут активно сотрудничать с Мэттом Уитакером, который здесь, отличный постпред. Он будет координировать всё", - заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html
сша
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сша, нато, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте
США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Киев, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Рютте
Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву

Трамп: НАТО и Уитакер будут заниматься координацией поставок оружия Киеву

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.
На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия".
"Координировать это будет НАТО, и они будут активно сотрудничать с Мэттом Уитакером, который здесь, отличный постпред. Он будет координировать всё", - заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАНАТОКиевВашингтон (штат)Дональд ТрампМарк Рютте
 
 
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