https://ria.ru/20250714/tramp-2029089270.html

Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву

Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:28:00+03:00

2025-07-14T18:28:00+03:00

2025-07-14T18:47:00+03:00

сша

нато

специальная военная операция на украине

киев

вашингтон (штат)

дональд трамп

марк рютте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029097323_0:62:2601:1526_1920x0_80_0_0_ee82b8df69063c8e212998ead83b2005.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что координацией поставок американского оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия"."Координировать это будет НАТО, и они будут активно сотрудничать с Мэттом Уитакером, который здесь, отличный постпред. Он будет координировать всё", - заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html

сша

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нато, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте