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США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о сделке по поставке оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:19:00+03:00
2025-07-14T18:19:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о сделке по поставке оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу."Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
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США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп
Трамп заявил о сделке по поставкам оружия Украине за счет Европы