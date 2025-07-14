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США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 14.07.2025 (обновлено: 18:38 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029086232.html
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о сделке по поставке оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. РИА Новости, 14.07.2025
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сша
киев
европа
евросоюз
специальная военная операция на украине
дональд трамп
марк рютте
нато
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о сделке по поставке оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу."Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029089270.html
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сша, киев, европа, евросоюз, дональд трамп, марк рютте, нато
США, Киев, Европа, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп

Трамп заявил о сделке по поставкам оружия Украине за счет Европы

© AP Photo / Evan VucciМарк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о сделке по поставке оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу.
"Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп рассказал, кто будет заниматься координацией поставок оружия Киеву
Вчера, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевЕвропаЕвросоюзДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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