https://ria.ru/20250714/tramp-2029086232.html

США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп

США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025

США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о сделке по поставке оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:19:00+03:00

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сша

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европа

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нато

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о сделке по поставке оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу."Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029089270.html

сша

киев

европа

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сша, киев, европа, евросоюз, дональд трамп, марк рютте, нато