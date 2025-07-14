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Трамп выдвинул ультиматум по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 14.07.2025 (обновлено: 22:31 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029085083.html
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Трамп выдвинул ультиматум по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:16:00+03:00
2025-07-14T22:31:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, заявил президент Дональд Трамп."Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html
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украина, в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика, россия
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика, Россия
Трамп выдвинул ультиматум по Украине

Трамп пригрозил пошлинами при отсутствии прогресса по Украине в течение 50 дней

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортЭкономикаРоссия
 
 
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