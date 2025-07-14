https://ria.ru/20250714/tramp-2029085083.html

Трамп выдвинул ультиматум по Украине

Трамп выдвинул ультиматум по Украине - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп выдвинул ультиматум по Украине

США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:16:00+03:00

2025-07-14T18:16:00+03:00

2025-07-14T22:31:00+03:00

украина

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, заявил президент Дональд Трамп."Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html

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