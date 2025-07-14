https://ria.ru/20250714/tramp-2029084984.html
Трамп заявил, что очень недоволен Россией
Трамп заявил, что очень недоволен Россией - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп заявил, что очень недоволен Россией
Президент США Дональд Трамп в понедельник во время ранее анонсированного "важного" заявления по России заявил, что "очень недоволен" Москвой. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник во время ранее анонсированного "важного" заявления по России заявил, что "очень недоволен" Москвой."И одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией", - заявил Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
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Трамп о недовольстве Россией
Трамп о недовольстве Россией
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Россия, Москва, В мире, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что очень недоволен Россией
Трамп после встречи с Рютте заявил, что очень недоволен Москвой