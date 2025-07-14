https://ria.ru/20250714/tramp-2029084984.html

Трамп заявил, что очень недоволен Россией

Трамп заявил, что очень недоволен Россией - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп заявил, что очень недоволен Россией

Президент США Дональд Трамп в понедельник во время ранее анонсированного "важного" заявления по России заявил, что "очень недоволен" Москвой. РИА Новости, 14.07.2025

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник во время ранее анонсированного "важного" заявления по России заявил, что "очень недоволен" Москвой."И одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией", - заявил Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029086407.html

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Трамп о недовольстве Россией Трамп о недовольстве Россией 2025-07-14T18:15 true PT1M05S

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