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На Западе выступили с предупреждением Трампу после его угроз в адрес России
На Западе выступили с предупреждением Трампу после его угроз в адрес России - РИА Новости, 14.07.2025
На Западе выступили с предупреждением Трампу после его угроз в адрес России
Президент США Дональд Трамп поставит крест на мирном процессе по Украине в случае введения новых ограничительных мер против России, пишет британский дипломат... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:32:00+03:00
2025-07-14T17:32:00+03:00
2025-07-14T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставит крест на мирном процессе по Украине в случае введения новых ограничительных мер против России, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Responsible Statecraft."Увеличение поставок оружия не поможет Украине победить в конфликте, а поддержка вторичных санкций уничтожит перспективы мира", — говорится в публикации.Автор статьи отметил, что антироссийский законопроект американского сенатора Линдси Грэма* подорвет отношения между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, добавил Прауд, огромные пошлины против основных торговых партнеров России в любом случае будут обречены на провал.В понедельник издание Axios написало, что глава Белого дома объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.На прошлой неделе Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Он также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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в мире, дональд трамп, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина
На Западе выступили с предупреждением Трампу после его угроз в адрес России
RS: Трамп отдалит достижение мира на Украине, если введет санкции против РФ