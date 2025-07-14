https://ria.ru/20250714/tramp-2029052042.html

В США раскрыли важную деталь о возможных решениях Трампа об Украине

В США раскрыли важную деталь о возможных решениях Трампа об Украине - РИА Новости, 14.07.2025

В США раскрыли важную деталь о возможных решениях Трампа об Украине

Подход президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту все больше начинает напоминать тактику его предшественника Джо Байдена, пишет The New York Times. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:25:00+03:00

2025-07-14T16:25:00+03:00

2025-07-14T20:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Подход президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту все больше начинает напоминать тактику его предшественника Джо Байдена, пишет The New York Times."Спустя почти шесть месяцев после своей инаугурации, когда президент Трамп пообещал, что будет измерять свой успех войнами, которым "мы положим конец" и войнами, в которые "мы никогда не вступим", он принимает в отношении России подход, который на первый взгляд очень похож на действия его предшественника: вооружать украинцев", — говорится в материале.Издание отмечает, что Трамп пришел к этой позиции циклическим путем, и, если судить по последним месяцам, есть основания сомневаться, что он будет придерживаться этого курса."Первое испытание может состояться в понедельник и вторник, когда Трамп встретится в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и, как ожидается, официально объявит о новых планах поставок американского оружия в Киев через европейских союзников. Он также, похоже, рассматривает возможность поддержки двухпартийного законопроекта сената о введении нового закона о санкциях, который позволит — но не обяжет Трампа — вводить 500-процентные пошлины на любую страну, покупающую российскую нефть или газ", — отмечается в тексте.На прошлой неделе Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Он также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, нато