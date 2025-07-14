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США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
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15:24 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/tramp-2029033568.html
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:24:00+03:00
2025-07-14T15:24:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. "Соединённые Штаты Америки десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли (и обороны!) как со стороны друзей, так и со стороны врагов. Это стоило нам триллионы долларов, и такая ситуация больше не может продолжаться - да и никогда не должна была", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.. Он добавил, что другие государства должны поблагодарить США за многолетнюю бесплатную поддержку, а теперь должны с пониманием отнестись к тому, что Вашингтон будет действовать в своих интересах. Президент США в субботу ввел 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского союза, начиная с 1 августа, после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения.
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сша, вашингтон (штат), мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп

Трамп: США десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли и обороны

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников.
"Соединённые Штаты Америки десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли (и обороны!) как со стороны друзей, так и со стороны врагов. Это стоило нам триллионы долларов, и такая ситуация больше не может продолжаться - да и никогда не должна была", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social..
Он добавил, что другие государства должны поблагодарить США за многолетнюю бесплатную поддержку, а теперь должны с пониманием отнестись к тому, что Вашингтон будет действовать в своих интересах.
Президент США в субботу ввел 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского союза, начиная с 1 августа, после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения.
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СШАВашингтон (штат)МексикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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