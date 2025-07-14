https://ria.ru/20250714/tramp-2029033568.html
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:24:00+03:00
2025-07-14T15:24:00+03:00
2025-07-14T15:24:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028539261_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_783363d7fff057692fe4763fdbdd7c90.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. "Соединённые Штаты Америки десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли (и обороны!) как со стороны друзей, так и со стороны врагов. Это стоило нам триллионы долларов, и такая ситуация больше не может продолжаться - да и никогда не должна была", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.. Он добавил, что другие государства должны поблагодарить США за многолетнюю бесплатную поддержку, а теперь должны с пониманием отнестись к тому, что Вашингтон будет действовать в своих интересах. Президент США в субботу ввел 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского союза, начиная с 1 августа, после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения.
https://ria.ru/20250713/tramp-2028826535.html
сша
вашингтон (штат)
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028539261_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dde4c213e1805e58b6489ad0b169f9d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп
Трамп: США десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли и обороны