https://ria.ru/20250714/tramp-2029033568.html

США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп

США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2025

США десятилетиями терпели грабеж в сфере торговли, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:24:00+03:00

2025-07-14T15:24:00+03:00

2025-07-14T15:24:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

мексика

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. "Соединённые Штаты Америки десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли (и обороны!) как со стороны друзей, так и со стороны врагов. Это стоило нам триллионы долларов, и такая ситуация больше не может продолжаться - да и никогда не должна была", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.. Он добавил, что другие государства должны поблагодарить США за многолетнюю бесплатную поддержку, а теперь должны с пониманием отнестись к тому, что Вашингтон будет действовать в своих интересах. Президент США в субботу ввел 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского союза, начиная с 1 августа, после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения.

https://ria.ru/20250713/tramp-2028826535.html

сша

вашингтон (штат)

мексика

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сша, вашингтон (штат), мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире