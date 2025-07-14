https://ria.ru/20250714/tramp-2028957837.html

Эксперт предположил, о чем объявит Трамп

Эксперт предположил, о чем объявит Трамп - РИА Новости, 14.07.2025

Эксперт предположил, о чем объявит Трамп

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, объявит в понедельник о новых поставках оружия Киеву и санкциях против Москвы, но диалог с Россией он прекращать не... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:16:00+03:00

2025-07-14T10:16:00+03:00

2025-07-14T10:53:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, объявит в понедельник о новых поставках оружия Киеву и санкциях против Москвы, но диалог с Россией он прекращать не будет, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. "Я думаю, что будут хорошие и плохие новости как для России, так и для Украины. Для Украины хорошая новость в том, что поставки будут, но плохая новость в том, что они не будут такими масштабными, как раньше, и не будут так просто осуществляться. Потребности Киева будут оплачивать европейцы, а США поставлять. По теме России могут быть объявлены санкции, но хорошая новость в том, что Трамп, скорее всего, заявит, что будет вести диалог с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, продолжать переговоры и заниматься нормализацией отношений с Москвой", - заявил РИА Новости эксперт. Трамп таким образом пытается усидеть на двух стульях, считает Блохин. "Очевидно, что поставки оружия на Украину, санкции перечеркнут все предыдущие попытки по нормализации отношений с Россией. Я думаю, что сам Трамп себя дискредитирует. Потому что, если все эти меры будут приняты, он будет мало чем отличаться от Байдена и его политика будет в большей степени консолидировать Россию и Китай на антиамериканской основе", - сказал он. По словам эксперта, такое решение явно негативный шаг, но Трамп смотрит на ситуацию по-другому. "Для Трампа есть только бизнес. Это просто денежный интерес. Что касается санкций, там в самом документе заложено столько несостыковок. Я думаю, этот пакет может быть наложен либо временно, либо более узко, не в полном объеме, а секторально", - резюмировал Блохин. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250708/rossiya-2027863640.html

https://ria.ru/20250714/berletik-2028941744.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, дональд трамп