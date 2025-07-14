https://ria.ru/20250714/tramp-2028930142.html

Трамп объявит о планах поставок оружия Украине в понедельник, пишут СМИ

Трамп объявит о планах поставок оружия Украине в понедельник, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп объявит о планах поставок оружия Украине в понедельник, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщает журналист портала... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:05:00+03:00

2025-07-14T06:05:00+03:00

2025-07-14T08:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами. Ранее Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По словам Трампа, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. "Президент Трамп объявит о новом плане вооружения Украины в понедельник, который, как ожидается, будет включать вооружение для атаки... Два источника заявили, что у них есть основания верить, что план вероятно будет включать ракеты большой дальности действия", - подчеркнул журналист портала со ссылкой на два неназванных источника. Как подчеркнул Равид, ни один из источников не был осведомлен о "каком-либо финальном решении" по оружию.Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250714/tramp-2028923130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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