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Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025
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03:02 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/tramp-2028923130.html
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник. "Мы увидим то, что увидим", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, ждать ли объявления о новых ограничениях в адрес РФ. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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россия, сша, москва, дональд трамп, в мире
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, В мире
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России

Трамп не ответил на вопрос об объявлениях о России, которые готовится сделать

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник.
"Мы увидим то, что увидим", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, ждать ли объявления о новых ограничениях в адрес РФ.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз"
8 июля, 19:34
 
РоссияСШАМоскваДональд ТрампВ мире
 
 
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