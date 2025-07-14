https://ria.ru/20250714/tramp-2028923130.html
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:02:00+03:00
2025-07-14T03:02:00+03:00
2025-07-14T03:02:00+03:00
россия
сша
москва
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_77939d1627a7b319d772d2b24846e4f6.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник. "Мы увидим то, что увидим", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, ждать ли объявления о новых ограничениях в адрес РФ. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
https://ria.ru/20250708/tramp-2028012270.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_423973d0e7f361e70480cf69769ff55e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, дональд трамп, в мире
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, В мире
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Трамп не ответил на вопрос об объявлениях о России, которые готовится сделать