https://ria.ru/20250714/tramp-2028922603.html
Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot
Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot
США направят Украине комплексы Patriot, сообщил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:47:00+03:00
2025-07-14T02:47:00+03:00
2025-07-14T08:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США направят Украине комплексы Patriot, сообщил президент Дональд Трамп."Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются", — сказал он журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.По словам главы Белого дома, Киеву отправят различные виды военного оборудования, но Украина за них заплатит.При этом Трамп заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта. Он добавил, что слышит только "красивые слова" от российского руководства.В пятницу президент США сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным портала Axios, речь может идти об одобрении поставок наступательного оружия и, в частности, ракет большой дальности действия.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, дональд трамп, россия
В мире, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Россия
Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot
Трамп: США отправят Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США направят Украине комплексы Patriot, сообщил президент Дональд Трамп.
"Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются", — сказал он журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.
По словам главы Белого дома, Киеву отправят различные виды военного оборудования, но Украина за них заплатит.
При этом Трамп заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта. Он добавил, что слышит только "красивые слова" от российского руководства.
В пятницу президент США сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным портала Axios, речь может идти об одобрении поставок наступательного оружия и, в частности, ракет большой дальности действия.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.