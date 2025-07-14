https://ria.ru/20250714/tramp-2028922603.html

Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot

Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot

США направят Украине комплексы Patriot, сообщил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:47:00+03:00

2025-07-14T02:47:00+03:00

2025-07-14T08:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США направят Украине комплексы Patriot, сообщил президент Дональд Трамп."Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются", — сказал он журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.По словам главы Белого дома, Киеву отправят различные виды военного оборудования, но Украина за них заплатит.При этом Трамп заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта. Он добавил, что слышит только "красивые слова" от российского руководства.В пятницу президент США сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным портала Axios, речь может идти об одобрении поставок наступательного оружия и, в частности, ракет большой дальности действия.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html

https://ria.ru/20250712/evropa-2028663269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп, россия