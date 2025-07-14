https://ria.ru/20250714/tramp-2028921953.html

Трамп посетит Великобританию в сентябре

Трамп посетит Великобританию в сентябре - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп посетит Великобританию в сентябре

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября, лидер Штатов не будет выступать перед парламентом, сообщает газета РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:32:00+03:00

2025-07-14T02:32:00+03:00

2025-07-14T02:32:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября, лидер Штатов не будет выступать перед парламентом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Букингемский дворец. "Второй визит ... Трампа в Британию состоится с 17 по 19 сентября ... в рамках программы, которая скроет президента от протеста общественности", - отмечает газета со ссылкой на Букингемский дворец. Согласно газете, король Великобритании Карл III и королева Камилла примут лидера Штатов с его первой леди Меланьей в Виндзорском замке в графстве Беркшир "вдали от враждебных толп". "Президент США не выступит перед обеими палатами парламента во время своего визита, избегая вероятности политических протестов в Вестминстере (правительственном районе Лондона - ред.)", - добавляет газета. Неназванные источники, осведомленные о визите Трампа, добавили изданию, что американский президент также встретится с премьер-министром страны Киром Стармером. Ранее телеканал Sky отмечал, что власти Британии могут отказать Трампу в привилегии выступить с речью перед британским парламентом в ходе его ожидаемого визита в сентябре.

https://ria.ru/20250508/soglashenie-2015796943.html

https://ria.ru/20250629/tramp-2026074714.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, беркшир, дональд трамп, карл iii, кир стармер