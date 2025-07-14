Рейтинг@Mail.ru
Трамп посетит Великобританию в сентябре - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/tramp-2028921953.html
Трамп посетит Великобританию в сентябре
Трамп посетит Великобританию в сентябре - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп посетит Великобританию в сентябре
Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября, лидер Штатов не будет выступать перед парламентом, сообщает газета РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:32:00+03:00
2025-07-14T02:32:00+03:00
в мире
сша
великобритания
беркшир
дональд трамп
карл iii
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028537431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e072b073cf00d046868dda36132e77cb.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября, лидер Штатов не будет выступать перед парламентом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Букингемский дворец. "Второй визит ... Трампа в Британию состоится с 17 по 19 сентября ... в рамках программы, которая скроет президента от протеста общественности", - отмечает газета со ссылкой на Букингемский дворец. Согласно газете, король Великобритании Карл III и королева Камилла примут лидера Штатов с его первой леди Меланьей в Виндзорском замке в графстве Беркшир "вдали от враждебных толп". "Президент США не выступит перед обеими палатами парламента во время своего визита, избегая вероятности политических протестов в Вестминстере (правительственном районе Лондона - ред.)", - добавляет газета. Неназванные источники, осведомленные о визите Трампа, добавили изданию, что американский президент также встретится с премьер-министром страны Киром Стармером. Ранее телеканал Sky отмечал, что власти Британии могут отказать Трампу в привилегии выступить с речью перед британским парламентом в ходе его ожидаемого визита в сентябре.
https://ria.ru/20250508/soglashenie-2015796943.html
https://ria.ru/20250629/tramp-2026074714.html
сша
великобритания
беркшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028537431_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a21ece861b94247505ba18407e1dc5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, беркшир, дональд трамп, карл iii, кир стармер
В мире, США, Великобритания, Беркшир, Дональд Трамп, Карл III, Кир Стармер
Трамп посетит Великобританию в сентябре

Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября, лидер Штатов не будет выступать перед парламентом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Букингемский дворец.
"Второй визит ... Трампа в Британию состоится с 17 по 19 сентября ... в рамках программы, которая скроет президента от протеста общественности", - отмечает газета со ссылкой на Букингемский дворец.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение
8 мая, 15:06
Согласно газете, король Великобритании Карл III и королева Камилла примут лидера Штатов с его первой леди Меланьей в Виндзорском замке в графстве Беркшир "вдали от враждебных толп".
"Президент США не выступит перед обеими палатами парламента во время своего визита, избегая вероятности политических протестов в Вестминстере (правительственном районе Лондона - ред.)", - добавляет газета.
Неназванные источники, осведомленные о визите Трампа, добавили изданию, что американский президент также встретится с премьер-министром страны Киром Стармером.
Ранее телеканал Sky отмечал, что власти Британии могут отказать Трампу в привилегии выступить с речью перед британским парламентом в ходе его ожидаемого визита в сентябре.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ
29 июня, 01:27
 
В миреСШАВеликобританияБеркширДональд ТрампКарл IIIКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала