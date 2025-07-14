Ветеринары в Приморье удалили молочные клыки амурскому тигренку
Приморские врачи удалили молочные зубы тигренку, оставшемуся без матери
Отловленная в феврале в Приморье в истощенном состоянии тигрица. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ветеринары провели операцию по удалению молочных клыков амурскому тигренку, оставшемуся без матери и отловленному в конце зимы в Ольгинском районе Приморья, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" (МРОО "Тигр").
В феврале центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что хищник лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило Минприроды, по результатам осмотра следов установлено, что это это тигренок весом 30-40 килограммов в возрасте 4-5 месяцев. Следов тигрицы рядом нет. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому был решено его отловить. Охотнадзор поймал зверя. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что зверь был сильно истощён и очень слаб.
"Тигрице Ольге была проведена операция по удалению молочных клыков. Из-за неправильной смены зубов (молочные зубы не выпадают, а коренные уже растут) тигрицу отправили на очередное хирургическое вмешательство. Такое нарушение связано с генетической особенностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция прошла успешно. Также врачи провели ряд дополнительных исследований.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.