https://ria.ru/20250714/tigrenok-2028923800.html

Ветеринары в Приморье удалили молочные клыки амурскому тигренку

Ветеринары в Приморье удалили молочные клыки амурскому тигренку - РИА Новости, 14.07.2025

Ветеринары в Приморье удалили молочные клыки амурскому тигренку

Ветеринары провели операцию по удалению молочных клыков амурскому тигренку, оставшемуся без матери и отловленному в конце зимы в Ольгинском районе Приморья,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T03:19:00+03:00

2025-07-14T03:19:00+03:00

2025-07-14T03:20:00+03:00

россия

ольгинский район

хабаровский край

сергей арамилев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ветеринары провели операцию по удалению молочных клыков амурскому тигренку, оставшемуся без матери и отловленному в конце зимы в Ольгинском районе Приморья, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" (МРОО "Тигр"). В феврале центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что хищник лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщило Минприроды, по результатам осмотра следов установлено, что это это тигренок весом 30-40 килограммов в возрасте 4-5 месяцев. Следов тигрицы рядом нет. В таком возрасте детеныш выжить без матери не может, поэтому был решено его отловить. Охотнадзор поймал зверя. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что зверь был сильно истощён и очень слаб. "Тигрице Ольге была проведена операция по удалению молочных клыков. Из-за неправильной смены зубов (молочные зубы не выпадают, а коренные уже растут) тигрицу отправили на очередное хирургическое вмешательство. Такое нарушение связано с генетической особенностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что операция прошла успешно. Также врачи провели ряд дополнительных исследований. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023537395.html

https://ria.ru/20250403/tigr-2009013911.html

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ольгинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ольгинский район, хабаровский край, сергей арамилев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), центр "амурский тигр", общество