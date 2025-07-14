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ОАК протестировала отечественное радиоэлектронное оборудование на МС-21 - РИА Новости, 14.07.2025
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Хорошие новости
 
15:55 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/test-2029042379.html
ОАК протестировала отечественное радиоэлектронное оборудование на МС-21
ОАК протестировала отечественное радиоэлектронное оборудование на МС-21 - РИА Новости, 14.07.2025
ОАК протестировала отечественное радиоэлектронное оборудование на МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") протестировала отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) на самолете МС-21,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:55:00+03:00
2025-07-14T15:55:00+03:00
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технологии
жуковский
иркутск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") протестировала отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) на самолете МС-21, работа систем оценена положительно, сообщили в ОАК. "Сегодня в Жуковском на самолете с российскими системами и агрегатами тестировалась работа бортового радиоэлектронного оборудования. Самолет провел в воздухе 3,5 часа. По результатам полета работа систем оценена положительно", - сообщили в корпорации. Там напомнили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два опытных самолета МС-21. Первый самолет, участвующий в испытаниях, получил российский комплекс БРЭО, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси. Второй борт готовится к началу наземных сертификационных испытаний в Иркутске. Иностранные системы и компоненты - от комплексной системы управления и системы электроснабжения до датчиков уровня топлива и подшипников - заменены отечественными. Приняты все необходимые решения по импортозамещению систем, продолжается работа по улучшению их характеристик. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям 26 июня. МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
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технологии, жуковский, иркутск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, мс-21
Хорошие новости, Технологии, Жуковский, Иркутск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, МС-21
ОАК протестировала отечественное радиоэлектронное оборудование на МС-21

ОАК протестировала отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование на МС-21

© Фото : Ростех/TelegramСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Ростех/Telegram
Самолет МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") протестировала отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) на самолете МС-21, работа систем оценена положительно, сообщили в ОАК.
"Сегодня в Жуковском на самолете с российскими системами и агрегатами тестировалась работа бортового радиоэлектронного оборудования. Самолет провел в воздухе 3,5 часа. По результатам полета работа систем оценена положительно", - сообщили в корпорации.
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Там напомнили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два опытных самолета МС-21.
Первый самолет, участвующий в испытаниях, получил российский комплекс БРЭО, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси.
Второй борт готовится к началу наземных сертификационных испытаний в Иркутске. Иностранные системы и компоненты - от комплексной системы управления и системы электроснабжения до датчиков уровня топлива и подшипников - заменены отечественными. Приняты все необходимые решения по импортозамещению систем, продолжается работа по улучшению их характеристик.
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям 26 июня.
МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
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Хорошие новостиТехнологииЖуковскийИркутскОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21
 
 
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