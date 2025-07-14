https://ria.ru/20250714/terakt-2028938496.html
ФСБ назвала имена сотрудников СБУ, причастных к подготовке теракта в Крыму
ФСБ назвала имена сотрудников СБУ, причастных к подготовке теракта в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
ФСБ назвала имена сотрудников СБУ, причастных к подготовке теракта в Крыму
ФСБ назвала имена сотрудников СБУ, имевших отношение к подготовке теракта против российского военного в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:24:00+03:00
2025-07-14T08:24:00+03:00
2025-07-14T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ назвала имена сотрудников СБУ, имевших отношение к подготовке теракта против российского военного в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.В Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене."В ходе опроса задержанной и исследования её средств связи были получены данные, позволившие установить конкретных сотрудников СБУ, имеющих непосредственное отношение к подготовке данного теракта. В частности, нами установлено - старший оперуполномоченный первого сектора третьего отдела пятого управления ДКР СБУ старший лейтенант Китаев Игорь Игоревич. Китаев родился в Одесской области, в 2021 году окончил академию СБУ. Является сотрудником-агентуристом", - сказал на видео сотрудник ФСБ.Он также назвал имена остальных сотрудников спецслужбы Украины."Старший оперуполномоченный второго сектора третьего отдела пятого управления ДКР СБУ капитан Осипенко Александр Петрович... При организации диверсий и терактов отвечает за их техническую составляющую. Действиями Китаева и Осипенко руководил начальник первого сектора третьего отдела пятого управления ДКР СБУ майор Сдырко Назарий Игоревич... На службу в СБУ был рекомендован из рядов так называемой самообороны майдана", - сообщил на видео сотрудник ФСБ РФ.
https://ria.ru/20250710/fsb-2028337930.html
https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html
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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму
ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается.
2025-07-14T08:24
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республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность
ФСБ назвала имена сотрудников СБУ, причастных к подготовке теракта в Крыму
ФСБ назвала причастных к подготовке теракта против офицера ВС РФ сотрудников СБУ