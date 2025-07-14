https://ria.ru/20250714/terakt--2028994168.html
ФСБ предотвратила теракт в Тюмени
ФСБ предотвратила теракт в Тюмени - РИА Новости, 14.07.2025
ФСБ предотвратила теракт в Тюмени
Силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:46:00+03:00
2025-07-14T12:46:00+03:00
2025-07-14T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в Тюменской области предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих министерства обороны РФ, готовившийся завербованным гражданином РФ, 1987 года рождения", - говорится в сообщении. По данным спецслужбы, получив указание о подготовке теракта, мужчина вел наблюдение за маршрутами передвижения военнослужащего по Тюмени, подбирал места для установки взрывного устройства под его автомобиль. Отмечается, что после преступления он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.
https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, тюмень, тюменская область, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Тюмень, Тюменская область, Безопасность
ФСБ предотвратила теракт в Тюмени
Предотвращен теракт в Тюмени, где агент Киева хотел подложить бомбу под машину