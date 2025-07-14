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Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО - РИА Новости, 14.07.2025
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09:18 14.07.2025 (обновлено: 10:57 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/telefon-2028944124.html
Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО
Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО - РИА Новости, 14.07.2025
Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО
Странное поведение телефона может указывать на установку вредоносного ПО, сообщила киберполиция в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:18:00+03:00
2025-07-14T10:57:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Странное поведение телефона может указывать на установку вредоносного ПО, сообщила киберполиция в Telegram-канале."Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Признаки: телефон ведет себя странно — он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь", — заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.Также следует обратить внимание на всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, и незнакомые приложения. При этом знакомые программы могут требовать подозрительные разрешения: доступ к СМС, звонкам, местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика". Еще один сигнал — в истории СМС или звонков появлялись неизвестные номера или сообщения.При обнаружении подобных признаков нужно:Для устранения вируса следует обратиться в сервисный центр или к специалисту по кибербезопасности. В МВД призвали использовать антивирус, чтобы обезопасить устройство от вредоносных программ.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

МВД назвало странное поведение телефона признаком установки вредоносного ПО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Странное поведение телефона может указывать на установку вредоносного ПО, сообщила киберполиция в Telegram-канале.
"Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Признаки: телефон ведет себя странно — он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь", — заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
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Также следует обратить внимание на всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, и незнакомые приложения. При этом знакомые программы могут требовать подозрительные разрешения: доступ к СМС, звонкам, местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика". Еще один сигнал — в истории СМС или звонков появлялись неизвестные номера или сообщения.
При обнаружении подобных признаков нужно:
  • отключить телефон от интернета;
  • позвонить в банк;
  • проверить активные сессии в значимых аккаунтах;
  • пойти в отдел полиции по месту жительства.
Для устранения вируса следует обратиться в сервисный центр или к специалисту по кибербезопасности. В МВД призвали использовать антивирус, чтобы обезопасить устройство от вредоносных программ.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
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