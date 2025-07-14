https://ria.ru/20250714/telefon-2028944124.html

Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО - РИА Новости, 14.07.2025

Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

Странное поведение телефона может указывать на установку вредоносного ПО, сообщила киберполиция в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:18:00+03:00

2025-07-14T09:18:00+03:00

2025-07-14T10:57:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Странное поведение телефона может указывать на установку вредоносного ПО, сообщила киберполиция в Telegram-канале."Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Признаки: телефон ведет себя странно — он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь", — заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.Также следует обратить внимание на всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, и незнакомые приложения. При этом знакомые программы могут требовать подозрительные разрешения: доступ к СМС, звонкам, местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика". Еще один сигнал — в истории СМС или звонков появлялись неизвестные номера или сообщения.При обнаружении подобных признаков нужно:Для устранения вируса следует обратиться в сервисный центр или к специалисту по кибербезопасности. В МВД призвали использовать антивирус, чтобы обезопасить устройство от вредоносных программ.

https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html

https://ria.ru/20250408/mvd-2009929639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество