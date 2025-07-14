https://ria.ru/20250714/teatr-2028957345.html
Власти Эстонии переименовали Русский театр
Власти Эстонии переименовали Русский театр - РИА Новости, 14.07.2025
Власти Эстонии переименовали Русский театр
Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:14:00+03:00
2025-07-14T10:14:00+03:00
2025-07-14T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна, сообщает телерадиокомпания ERR. В июне ERR сообщала, что директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв представила его новое название — без национальной привязки. Ранее экс-председатель совета театра Яак Аллик заявил, что не видит причин для переименования, и оценил новое название как крайне неудачное. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном драматическом театре, где можно смотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города". "Министр культуры Хейди Пурга подписала приказ, согласно которому Русский театр драмы официально сменил название на Театр Сюдалинна. Вместе с изменением наименования утверждена и новая редакция устава учреждения", — говорится в сообщении. Как отмечается, театр продолжит давать спектакли преимущественно на русском языке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, таллин, новости культуры
Культура, Эстония, Таллин, Новости культуры
Власти Эстонии переименовали Русский театр
ERR: Русский театр в Таллине теперь называется Театр Сюдалинна