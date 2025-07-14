https://ria.ru/20250714/teatr-2028957345.html

Власти Эстонии переименовали Русский театр

Власти Эстонии переименовали Русский театр - РИА Новости, 14.07.2025

Власти Эстонии переименовали Русский театр

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:14:00+03:00

2025-07-14T10:14:00+03:00

2025-07-14T15:08:00+03:00

культура

эстония

таллин

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028959413_0:23:1920:1103_1920x0_80_0_0_df264ed83ed611d9e3de02493155a6af.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ, по которому Русский театр в Таллине официально получил новое название, теперь он называется Театр Сюдалинна, сообщает телерадиокомпания ERR. В июне ERR сообщала, что директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв представила его новое название — без национальной привязки. Ранее экс-председатель совета театра Яак Аллик заявил, что не видит причин для переименования, и оценил новое название как крайне неудачное. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном драматическом театре, где можно смотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города". "Министр культуры Хейди Пурга подписала приказ, согласно которому Русский театр драмы официально сменил название на Театр Сюдалинна. Вместе с изменением наименования утверждена и новая редакция устава учреждения", — говорится в сообщении. Как отмечается, театр продолжит давать спектакли преимущественно на русском языке.

https://ria.ru/20250704/prezident-2027155250.html

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, таллин, новости культуры