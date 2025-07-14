СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией
СВР: НАТО хочет задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ
© Getty Images / Sean GallupМолдавский военный во время учений НАТО
© Getty Images / Sean Gallup
Молдавский военный во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
"По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине", — сообщили в ведомстве.
По данным СВР:
- НАТО пытается сделать территорию Молдавии пригодной для оперативной переброски войск альянса к российским рубежам. Блок рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в ходе гипотетических боевых действий.
- Руководство альянса заставляет Кишинев переходить на свои концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из стран блока, развертываются профильные учебно-тренировочные центры.
- Кишинев рассчитывает, что НАТО поддержит пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. В случае победы Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны.
Парламентские выборы запланированы на 28 сентября.
- Президент и ее окружение намерены отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они "стерли" ее в военном конфликте с Россией.
Агрессивная политика Санду
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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