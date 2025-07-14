https://ria.ru/20250714/svr-2028993901.html

СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией

СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией - РИА Новости, 14.07.2025

СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией

Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:43:00+03:00

2025-07-14T12:43:00+03:00

2025-07-14T13:26:00+03:00

молдавия

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки."По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине", — сообщили в ведомстве.По данным СВР:Агрессивная политика СандуОтношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html

https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html

молдавия

россия

брюссель

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молдавия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире, брюссель, майя санду, кишинев