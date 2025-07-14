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СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией - РИА Новости, 14.07.2025
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12:43 14.07.2025 (обновлено: 13:26 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/svr-2028993901.html
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией - РИА Новости, 14.07.2025
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией
Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 14.07.2025
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молдавия
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
в мире
брюссель
майя санду
кишинев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки."По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине", — сообщили в ведомстве.По данным СВР:Агрессивная политика СандуОтношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
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молдавия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире, брюссель, майя санду, кишинев
Молдавия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире, Брюссель, Майя Санду, Кишинев
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией

СВР: НАТО хочет задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ

© Getty Images / Sean GallupМолдавский военный во время учений НАТО
Молдавский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Молдавский военный во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
"По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине", — сообщили в ведомстве.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лидер комитета "Победа": ФРГ поможет превратить Молдавию в военный лагерь
26 июня, 14:29
По данным СВР:
  • НАТО пытается сделать территорию Молдавии пригодной для оперативной переброски войск альянса к российским рубежам. Блок рассчитывает, что молдаване станут "пушечным мясом" в ходе гипотетических боевых действий.
  • Руководство альянса заставляет Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из стран блока, развертываются профильные учебно-тренировочные центры.
  • Кишинев рассчитывает, что НАТО поддержит пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. В случае победы Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны.

Парламентские выборы запланированы на 28 сентября.

  • Президент и ее окружение намерены отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они "стерли" ее в военном конфликте с Россией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз
3 июля, 09:18

Агрессивная политика Санду

Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Шор обвинил власти Молдавии в подготовке к войне
25 июня, 07:44
 
МолдавияРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВ миреБрюссельМайя СандуКишинев
 
 
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