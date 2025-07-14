В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Сумы".
"В Сумах было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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