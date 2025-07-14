Суд в Турции освободил россиянку, оставившую ребенка в аэропорту
Суд в Анталье освободил из-под стражи россиянку, оставившую ребенка в аэропорту
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРоссиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Суд в турецкой Анталье постановил освободить из-под стражи россиянку Екатерину Бурнашкину, осужденную на 15 лет, переквалифицировав статью и зачтя отбытый ею срок, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
"Заседание суда состоялось 9 июля и длилось больше часа. Оно было обстоятельным: в отличие от первого заседания (в феврале - ред.), когда объявили приговор, в этот раз судья оказался более внимательным и желающим вникнуть в детали процесса. Поэтому он внимательно выслушал то, что Екатерина решила рассказать в свою защиту. По факту она рассказала все то же самое, что и на заседании в феврале. Судья аннулировал приговор, посчитав, что злого умысла и покушения на убийство не было, он классифицировал преступление как оставление ребёнка в опасности. По данному преступлению приговор гораздо меньше, поэтому судья постановил освободить Екатерину с учётом проведённого в тюрьме времени", - рассказала Полат.