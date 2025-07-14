https://ria.ru/20250714/sud-2029014545.html

Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область

Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 14.07.2025

Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 23 украинских военных, участвовавших в террористической деятельности в Курской... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:18:00+03:00

2025-07-14T14:18:00+03:00

2025-07-14T14:18:00+03:00

происшествия

курская область

россия

суджанский район

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 23 украинских военных, участвовавших в террористической деятельности в Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Главной военной прокуратуре утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам в отношении 23 военнослужащих из девяти воинских подразделений вооруженных сил Украины. Они обвиняются по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. По версии следствия, каждый из обвиняемых в разное время с ноября 2024 года по март 2025 года в составе своих подразделений незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности в 12 населенных пунктах. Боевики оборудовали наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали информацию о них, препятствовали деятельности органов власти и местного самоуправления, а также запугивали мирных граждан. Уточняется, что уголовные дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250709/voennye-2028145132.html

https://ria.ru/20250704/komandir-2027277065.html

курская область

россия

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происшествия, курская область, россия, суджанский район, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины