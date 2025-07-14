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Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 14.07.2025
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14:18 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/sud-2029014545.html
Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область
Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 14.07.2025
Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область
Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 23 украинских военных, участвовавших в террористической деятельности в Курской... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:18:00+03:00
2025-07-14T14:18:00+03:00
происшествия
курская область
россия
суджанский район
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 23 украинских военных, участвовавших в террористической деятельности в Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Главной военной прокуратуре утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам в отношении 23 военнослужащих из девяти воинских подразделений вооруженных сил Украины. Они обвиняются по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. По версии следствия, каждый из обвиняемых в разное время с ноября 2024 года по март 2025 года в составе своих подразделений незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности в 12 населенных пунктах. Боевики оборудовали наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали информацию о них, препятствовали деятельности органов власти и местного самоуправления, а также запугивали мирных граждан. Уточняется, что уголовные дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250709/voennye-2028145132.html
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курская область
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины
Еще 23 боевика ВСУ пойдут под суд за участие во вторжении в Курскую область

ГП утвердила обвинительные заключения 23 боевикам за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 23 украинских военных, участвовавших в террористической деятельности в Курской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Главной военной прокуратуре утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам в отношении 23 военнослужащих из девяти воинских подразделений вооруженных сил Украины. Они обвиняются по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, каждый из обвиняемых в разное время с ноября 2024 года по март 2025 года в составе своих подразделений незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности в 12 населенных пунктах. Боевики оборудовали наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали информацию о них, препятствовали деятельности органов власти и местного самоуправления, а также запугивали мирных граждан.
Уточняется, что уголовные дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районГлавная военная прокуратураВооруженные силы Украины
 
 
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