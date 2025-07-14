https://ria.ru/20250714/sud-2028980474.html
Суд продлил домашний арест экс-директору парка "Патриот"
Суд продлил домашний арест экс-директору парка "Патриот" - РИА Новости, 14.07.2025
Суд продлил домашний арест экс-директору парка "Патриот"
Одинцовский городской суд Подмосковья на три месяца продлил срок домашнего ареста экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:55:00+03:00
2025-07-14T11:55:00+03:00
2025-07-14T12:09:00+03:00
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 14 июл - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья на три месяца продлил срок домашнего ареста экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Соответствующее ходатайство заявил государственный обвинитель, отметив, что меру пресечения необходимо сохранить и продлить, однако Ахмедову можно разрешить посещение врачей. "Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Ахмедову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 3 месяца, до 7 октября 2025 года", - огласил решение судья Дмитрий Федоров. Сегодня стало известно, что Ахмедов полностью признал вину, его дело рассмотрят в особом порядке. Такой порядок предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу. Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, директор "Патриота" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Шестерова поступило для рассмотрения в Одинцовский гарнизонный военный суд. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html
https://ria.ru/20250513/sud-2016640209.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал), патриот
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Павел Попов (генерал), Патриот
Суд продлил домашний арест экс-директору парка "Патриот"
Суд продлил домашний арест экс-директору парка "Патриот" Ахмедову на три месяца
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 14 июл - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья на три месяца продлил срок домашнего ареста экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее ходатайство заявил государственный обвинитель, отметив, что меру пресечения необходимо сохранить и продлить, однако Ахмедову можно разрешить посещение врачей.
"Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Ахмедову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 3 месяца, до 7 октября 2025 года", - огласил решение судья Дмитрий Федоров.
Сегодня стало известно, что Ахмедов полностью признал вину, его дело рассмотрят в особом порядке. Такой порядок предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов
, директор "Патриота
" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
Дело Шестерова поступило для рассмотрения в Одинцовский гарнизонный военный суд.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ
). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.