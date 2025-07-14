https://ria.ru/20250714/sud-2028973838.html

Во Владимирской области будут судить экс-гендиректора завода за махинации

Во Владимирской области будут судить экс-гендиректора завода за махинации - РИА Новости, 14.07.2025

Во Владимирской области будут судить экс-гендиректора завода за махинации

В суд направлено дело экс-гендиректора машиностроительного предприятия в Муроме, из-за которого казна недополучила свыше 2 миллиардов рублей, а его завод –... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:31:00+03:00

2025-07-14T11:31:00+03:00

2025-07-14T11:31:00+03:00

происшествия

россия

муром

владимирская область

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В суд направлено дело экс-гендиректора машиностроительного предприятия в Муроме, из-за которого казна недополучила свыше 2 миллиардов рублей, а его завод – около 1 миллиарда, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Следователем следственного отдела МО МВД России "Муромский" Владимирской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями 199.2 (Сокрытие денежных средств) и 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Обвиняемый более 10 лет занимал должность генерального директора крупного машиностроительного предприятия в городе Муроме", - сказала Волк. По версии следствия, с 2011 по 2022 год фигурант не выполнял установленные законом требования об уплате налогов, в результате чего возникла недоимка. Налоговым органом в установленном порядке было принято решение о приостановлении операций по всем расчетным счетам открытого акционерного общества и приняты меры по взиманию долга. В счет его погашения должны были принудительно списываться все поступающие организации деньги. Чтобы этому воспрепятствовать, злоумышленник инициировал заключение договоров на производство товаров, в том числе по государственным заказам, от имени других подконтрольных ему фирм. При этом фактически производственные процессы проходили за счет ресурсов предприятия-должника. Получаемой прибылью фигурант распоряжался по своему усмотрению, не погашая задолженность. "Таким образом, размер недополученных бюджетом налогов и сборов превысил два миллиарда рублей, а упущенная выгода предприятия – более одного миллиарда рублей", - уточнила Волк. Для возмещения ущерба на недвижимое имущество обвиняемого и его родственников был наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В региональной прокуратуре уточнили, что в ходе расследования также установлен факт злоупотребления директором предприятия своими полномочиями при фиктивном трудоустройстве его знакомых, чем организации причинен ущерб в размере более полумиллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Муромский городской суд.

https://ria.ru/20250531/kemerovo-2020132166.html

https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, муром, владимирская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)